Хворих більше ніж тих, хто одужав
До лікарень госпіталізували 480 людей з встановленим діагнозом COVID-19. Їх також можуть підозрювати на наявність хвороби.
Днем раніше За минулу добу в Україні виявили майже 700 нових COVID-хворих
На жаль, не вдалося побороти недугу 25 пацієнтам. Разом з тим, одужало – 510 осіб. Найбільшу кількість випадків вкотре реєструють у столиці.
Тестування на коронавірус
За той самий період протестували:
- методом ПЛР – 19 582 особи,
- методом ІФА – 7 962 особи;
- експрес-тестами – 14 960 осіб.
Загалом провели 11 341 529 ПЛР-тестувань від початку вакцинальної кампанії.
За весь час пандемії в Україні
Загалом під початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло – 2 250 907 осіб. Вдалося одужати – 2 185 849 людям. Померли – 52 916 осіб.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 195 випадків;
- Вінницька область – 41 випадок;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 34 випадки;
- Донецька область – 66 випадків;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 28 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 16 випадків;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 4 випадки;
- Харківська область – 70 випадків;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 21 випадок;
- Черкаська область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 16 випадків;
- Чернігівська область – 18 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу