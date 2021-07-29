Цифри знову ростуть: в Україні за добу виявили майже 850 нових хворих на COVID-19

Упродовж минулої доби, 28 липня, в Україні виявили 846 нових хворих на коронавірус. З них 60 дітей та 41 медпрацівник.

Хворих більше ніж тих, хто одужав

До лікарень госпіталізували 480 людей з встановленим діагнозом COVID-19. Їх також можуть підозрювати на наявність хвороби.

Днем раніше За минулу добу в Україні виявили майже 700 нових COVID-хворих

На жаль, не вдалося побороти недугу 25 пацієнтам. Разом з тим, одужало – 510 осіб. Найбільшу кількість випадків вкотре реєструють у столиці.

Тестування на коронавірус

За той самий період протестували:

методом ПЛР – 19 582 особи,

методом ІФА – 7 962 особи;

експрес-тестами – 14 960 осіб.

Загалом провели 11 341 529 ПЛР-тестувань від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні

Загалом під початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло – 2 250 907 осіб. Вдалося одужати – 2 185 849 людям. Померли – 52 916 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 195 випадків;

Вінницька область – 41 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 34 випадки;

Донецька область – 66 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 28 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 21 випадок;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 18 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу