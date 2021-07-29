Цифри знову ростуть: в Україні за добу виявили майже 850 нових хворих на COVID-19

29 липня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ України

Упродовж минулої доби, 28 липня, в Україні виявили 846 нових хворих на коронавірус. З них 60 дітей та 41 медпрацівник.

Хворих більше ніж тих, хто одужав

До лікарень госпіталізували 480 людей з встановленим діагнозом COVID-19. Їх також можуть підозрювати на наявність хвороби.

Днем раніше За минулу добу в Україні виявили майже 700 нових COVID-хворих

На жаль, не вдалося побороти недугу 25 пацієнтам. Разом з тим, одужало – 510 осіб. Найбільшу кількість випадків вкотре реєструють у столиці.

Тестування на коронавірус

За той самий період протестували:

  • методом ПЛР – 19 582 особи,
  • методом ІФА – 7 962 особи;
  • експрес-тестами – 14 960 осіб.

Загалом провели 11 341 529 ПЛР-тестувань від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні

Загалом під початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло – 2 250 907 осіб. Вдалося одужати – 2 185 849 людям. Померли – 52 916 осіб.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 195 випадків;
  • Вінницька область – 41 випадок;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 34 випадки;
  • Донецька область – 66 випадків;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 56 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 29 випадків;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 22 випадки;
  • Львівська область – 28 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 56 випадків;
  • Полтавська область – 16 випадків;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 4 випадки;
  • Харківська область – 70 випадків;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 21 випадок;
  • Черкаська область – 16 випадків;
  • Чернівецька область – 16 випадків;
  • Чернігівська область – 18 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська