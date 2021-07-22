Кажуть, так в області мотивують людей щепитися проти COVID-19 за допомогою нетрадиційних методів. Про це розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Цікаво Наскільки Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму Дельта: нове дослідження

За його словами, у розсилці повідомлень допомагає один із мобільних операторів. Для цього напередодні підписали меморандум. Також нині обирають й інші формати для заохочення до вакцинації.

Цікаво! Раніше планували також проводити якісь розіграші призів, щоб стимулювати людей вакцинуватися.

Крім цього, обласна влада проаналізувала перебіг кампанії з вакцинації на Полтавщині. Там виявили комунікаційні та інформаційні проблеми, які стають на заваді процесу імунізації населення. І все це – напередодні нової хвилі захворюваності. Про це сказав директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак.

Як записатись на щеплення

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.

Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.

Крім цього, реєструватися на щеплення проти COVID-19 в "Дії" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим.