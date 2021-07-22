Кажуть, так в області мотивують людей щепитися проти COVID-19 за допомогою нетрадиційних методів. Про це розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, у розсилці повідомлень допомагає один із мобільних операторів. Для цього напередодні підписали меморандум. Також нині обирають й інші формати для заохочення до вакцинації.
Крім цього, обласна влада проаналізувала перебіг кампанії з вакцинації на Полтавщині. Там виявили комунікаційні та інформаційні проблеми, які стають на заваді процесу імунізації населення. І все це – напередодні нової хвилі захворюваності. Про це сказав директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак.
Як записатись на щеплення
- Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.
- Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України.
- Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.
- Крім цього, реєструватися на щеплення проти COVID-19 в "Дії" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим.