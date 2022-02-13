Пакистанка вже має трьох доньок. Коли вона завагітніла вчетверте, чоловік пригрозився її покинути, якщо на світ з'явиться ще одна дівчинка, а не син.
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Тож жінка нібито пішла до цілителя, який сказав, що для того, аби народився хлопчик, необхідно вбити собі у голову цвях.
Вагітна вирішила провести "процедуру" у себе вдома. Почувши її крик, рідні одразу кинулись на допомогу та спробували самостійно витягнути предмет із черепа. Цього зробити не вдалося – знепритомнілу та закривавлену жінку повезли до лікарні.
На УЗД видно, що цвях забитий майже у маківку / фото Dawn
Прийшовши до тями, пакистанка заявила лікарям, що після такого обряду у її сусідки народився син, хоч УЗД показувало доньку. Сама постраждала поки що не робила ультразвукове дослідження.
Правоохоронці проводять розслідування:
- Наразі поліція шукає горе-цілителя, який радить людям вбивати у голову цвяхи та намагаються ідентифікувати пацієнтку за записами з камер відеоспостереження.
- Також триває розслідування щодо лікаря, оскільки він не повідомив про інцидент правоохоронцям. Так, начальник поліції Пешавара Аббас Ахсан самостійно помітив інцидент після того, як фотографії жінки "завірусилися" у соціальних мережах.
- Цвях досить глибоко проник у череп, тож питання про те, чи вагітна справді забила його самостійно, теж залишається відкритим.