Пакистанка вже має трьох доньок. Коли вона завагітніла вчетверте, чоловік пригрозився її покинути, якщо на світ з'явиться ще одна дівчинка, а не син.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Тож жінка нібито пішла до цілителя, який сказав, що для того, аби народився хлопчик, необхідно вбити собі у голову цвях.

Вагітна вирішила провести "процедуру" у себе вдома. Почувши її крик, рідні одразу кинулись на допомогу та спробували самостійно витягнути предмет із черепа. Цього зробити не вдалося – знепритомнілу та закривавлену жінку повезли до лікарні.



На УЗД видно, що цвях забитий майже у маківку / фото Dawn

Прийшовши до тями, пакистанка заявила лікарям, що після такого обряду у її сусідки народився син, хоч УЗД показувало доньку. Сама постраждала поки що не робила ультразвукове дослідження.

Правоохоронці проводять розслідування: