Цілитель порадив: вагітна пакистанка вбила у свою голову цвях, щоб народити хлопчика

У Пешаварі жінка вбила собі в голову цвях на третьому місяці вагітності. Вона вважала, що це допоможе привести їй на світ хлопчика.

Пакистанка вже має трьох доньок. Коли вона завагітніла вчетверте, чоловік пригрозився її покинути, якщо на світ з'явиться ще одна дівчинка, а не син.

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Тож жінка нібито пішла до цілителя, який сказав, що для того, аби народився хлопчик, необхідно вбити собі у голову цвях.

Вагітна вирішила провести "процедуру" у себе вдома. Почувши її крик, рідні одразу кинулись на допомогу та спробували самостійно витягнути предмет із черепа. Цього зробити не вдалося – знепритомнілу та закривавлену жінку повезли до лікарні.



На УЗД видно, що цвях забитий майже у маківку / фото Dawn

Прийшовши до тями, пакистанка заявила лікарям, що після такого обряду у її сусідки народився син, хоч УЗД показувало доньку. Сама постраждала поки що не робила ультразвукове дослідження.

Правоохоронці проводять розслідування: