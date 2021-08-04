В Україні тимчасово знизилась захворюваність
Так вважає головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко. Зокрема, він розповів, що наразі стабілізація із захворюваністю є нічим іншим, як затишшям перед бурею.
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Загальна кількість хворих в нас дещо зменшилась, показники летальності також знизились. Але, як на мене, це – затишшя перед можливою бурею. Оскільки зараз у світі фіксується штам Дельта, який є більш заразним та агресивнішим для людського організму,
– зауважив Сергій Федоренко.
Мішенню Дельти стануть діти
Крім того, за даними закордонних наукових центрів, на які опирається лікар, на COVID-19 наразі почали хворіти діти. Погіршує ситуацію той факт, що в Україні дітей не вакцинують, тож вони можуть спричинити спалахи в організованих колективах.
Сергій Федоренко
“В Україні ми знаємо, що діти не підлягають вакцинації від коронавірусу. А тому існує висока потенційна небезпека, що на якомусь рівні почнуть хворіти неповнолітні, а вони є в організованих колективах і тут теж є ризик, що саме серед них може бути спалах”.
Що відомо COVID-вакцинацію дітей
- ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу та видала відповідні рекомендації.
- Зокрема, вакцину від Pfizer-BioNTech схвалили для дітей у віці від 12 до 17 років у ЄС та США.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 23 липня рекомендувало дозволити вакцину Moderna від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 17 років.
- Вакцинація підлітків уже кілька місяців активно триває в Німеччині, Ізраїлі, Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.
- 3 серпня Об'єднані Арабські Емірати повідомили, що вакцинуватимуть дітей у віці від 3 до 17 років препаратом Sinopharm.
Чи є дослідження безпечності вакцинації дітей?Pfizer та Moderna розпочали дослідження ефективності власних препаратів на дітях у віковій категорії 11 місяців – 6 років. Перші результати від дітей молодшого шкільного віку очікують отримати у вересні. До цього вони уже довели безпечність та ефективність своїх вакцин для дітей та підлітків віком 12 –16 років. Окрім цього, в Китаї закінчилась 1/2 фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac на дітях і підлітках у віці від 3 до 17 років. Результати свідчать, що препарат безпечний для дітей, а імунна відповідь краща, ніж у дорослих.
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