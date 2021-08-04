Ціллю Дельти в Україні можуть стати діти, – лікар

Через те, що в Україні не вакцинують дітей проти коронавірусу, вони можуть стати мішенню для штаму Дельта. Крім того, зниження захворюваності є тимчасовим явищем.

В Україні тимчасово знизилась захворюваність

Так вважає головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко. Зокрема, він розповів, що наразі стабілізація із захворюваністю є нічим іншим, як затишшям перед бурею.

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Загальна кількість хворих в нас дещо зменшилась, показники летальності також знизились. Але, як на мене, це – затишшя перед можливою бурею. Оскільки зараз у світі фіксується штам Дельта, який є більш заразним та агресивнішим для людського організму,

– зауважив Сергій Федоренко.

Мішенню Дельти стануть діти

Крім того, за даними закордонних наукових центрів, на які опирається лікар, на COVID-19 наразі почали хворіти діти. Погіршує ситуацію той факт, що в Україні дітей не вакцинують, тож вони можуть спричинити спалахи в організованих колективах.

Сергі й Федоренко “В Україні ми знаємо, що діти не підлягають вакцинації від коронавірусу. А тому існує висока потенційна небезпека, що на якомусь рівні почнуть хворіти неповнолітні, а вони є в організованих колективах і тут теж є ризик, що саме серед них може бути спалах”.

Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Вчора, 3 серпня у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям у віці від 12 років.

Що відомо COVID-вакцинацію дітей

ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу та видала відповідні рекомендації.

Зокрема, вакцину від Pfizer-BioNTech схвалили для дітей у віці від 12 до 17 років у ЄС та США.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 23 липня рекомендувало дозволити вакцину Moderna від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 17 років.

Вакцинація підлітків уже кілька місяців активно триває в Німеччині, Ізраїлі, Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.

3 серпня Об'єднані Арабські Емірати повідомили, що вакцинуватимуть дітей у віці від 3 до 17 років препаратом Sinopharm.

Чи є дослідження безпечності вакцинації дітей? Pfizer та Moderna розпочали дослідження ефективності власних препаратів на дітях у віковій категорії Pfizer та Moderna розпочали дослідження ефективності власних препаратів на дітях у віковій категорії 11 місяців – 6 років . Перші результати від дітей молодшого шкільного віку очікують отримати у вересні. До цього вони уже довели безпечність та ефективність своїх вакцин для дітей та підлітків віком 12 –16 років. Окрім цього, в Китаї закінчилась 1/2 фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac на дітях і підлітках у віці від 3 до 17 років. Результати свідчать, що препарат безпечний для дітей, а імунна відповідь краща, ніж у дорослих.

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