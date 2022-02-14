Цілюще кохання: лікарка розповіла, як секс впливає на наше здоров'я

Вчені не раз доводили, що заняття сексом позитивно впливає на здоров'я. До Дня святого Валентина лікарі нагадали про користь кохання.

Секс допомагає нам бути здоровими

Про користь сексу розповіла лікарка Анна Сєрова, яка зауважила, що секс допомагає навіть зменшити прояви мігрені.

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Бонусами активного статевого життя є:

Нормалізація артеріального тиску;

Спалювання калорій;

Зміцнення м'язів;

Зниження ризику серцевих захворювань, інсульту та гіпертонії;

Підвищення лібідо (так, апетит надходить під час їжі: більше сексу – більше бажання);

Люди з активним сексуальним життям зазвичай краще займаються спортом і мають кращу харчову поведінку, ніж ті, хто менш сексуально активний.

Які біохімічні процеси відбуваються під час сексу? Ваше тіло виділяє окситоцин, гормоном прив'язаності або близькості та ендорфіни під час оргазму. Комбінація цих гормонів має седативний ефект, а отже діє краще, ніж саплементи (харчові добавки).

Мастурбація теж рахується

Анна Сєрова – лікарка “Ви здивуєтесь, але сексуальна активність навіть за допомогою мастурбації може принести важливі психологічні та емоційні переваги. І також може допомогти зменшити стрес та тривогу та підвищити рівень щастя”.

Лікарка також розповіла про цікаве дослідження, яке довело, що сексуальна активність може забезпечити повне або часткове звільнення від мігрені та кластерних головних болів.

"Лікувальні властивості" сексу

На цьому користь сексу не обмежується, статевий акт може допомогти зміцнити тазове дно. Як у жінок, так і чоловіків.

Жінки, які продовжують вести статеве життя після менопаузи, менш схильні до атрофії слизової та не тримання сечі.

Для чоловіків же секс прекрасна профілактика простатиту.

Сексуально активні дорослі віком від 50 до 90 років мають кращу пам'ять. Вони також рідше відчували себе пригніченими та самотніми.

Секс та молодість

Пестощі чи то з партнером, чи поодинці, може змусити вас виглядати молодшою та привабливою. Частково це пов'язано із викидом естрогену під час сексу, – пояснила лікарка.

Є також кореляція між частою сексуальною активністю і тим, що ви виглядаєте значно молодшим (на 7 – 12 років).

Секс може допомогти вам з партером краще один одного розуміти. Знову ж так, завдяки окситоцину.

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