Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", становитиме 504 гривні.

Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пресконференції 13 січня, пише Інтерфакс-Україна.

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Печаєв наголосив, що ціна буде єдиною для всіх покупців. Однак вартість буде залежати від курсу долара.

"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна – 504 гривні", – наголосив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім".

Якщо курс долара не буде змінюватися, то ймовірно ціна на вакцину проти коронавірусу знизиться.

Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара. Якщо курс долару залишиться хоча б такий же – вона буде меншою,

– додав він.

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech. Також "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Вакцинація в Україні: коротко

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому.

Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.

Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу