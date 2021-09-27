Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в державних автоматизованих системах, викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області.

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Підробляли COVID-сертифікати

Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці.

Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19,

– зазначили правоохоронці.

Ціна питання – 5 тисяч гривень

За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Однак цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів.

Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою,

– додали у кіберполіції.

Сімейна лікарка підробляла COVID-сертифікати без вакцинації / Фото Кіберполіції

Правоохоронці провели обшуки

В оселях правопорушниць та у кабінеті лікарки провели обшуки. За результатами вилучено:

печатки;

копії документів та медичних декларацій;

банківські картки;

мобільні телефони;

оформлені COVID-сертифікати.

Наразі встановлюють осіб, які скористалися послугами зловмисниць.

Зверніть увагу! За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Фігуранткам загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без вакцинації: дивіться відео