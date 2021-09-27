Ціна питання – 5 тисяч: сімейна лікарка підробляла COVID-сертифікати без вакцинації
Джерело:Кіберполіція
На Черкащині сімейна лікарка організувала схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації. Однак до електронних реєстрів медпрацівниця вносила дані з помилками.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в державних автоматизованих системах, викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області.
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Підробляли COVID-сертифікати
Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці.
Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19,
– зазначили правоохоронці.
Ціна питання – 5 тисяч гривень
За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Однак цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів.
Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою,
– додали у кіберполіції.
Правоохоронці провели обшуки
В оселях правопорушниць та у кабінеті лікарки провели обшуки. За результатами вилучено:
- печатки;
- копії документів та медичних декларацій;
- банківські картки;
- мобільні телефони;
- оформлені COVID-сертифікати.
Наразі встановлюють осіб, які скористалися послугами зловмисниць.Зверніть увагу! За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Фігуранткам загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
На Черкащині викрили схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без вакцинації: дивіться відео