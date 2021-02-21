Ціна за волю жінки: Сирія змусила Ізраїль закупити російський "Супутник V", – ЗМІ
Ізраїльська влада нібито готова таємно закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таку ціну зажадала Сирія за звільнення ізраїльської громадянки.
Джерело:The New York Times
Нещодавно Сирія відпустила на волю молоду ізраїльтянку. Її затримали через незаконний перехід до Сирії.
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Офіційна версія звільнення: обмін полоненими. Ізраїль оголосив, що натомість відпустив 2 сирійських пастухів.
Водночас американські журналісти дізналися, що під час переговорів Ізраїль та Сирія погодили ще один пункт. Ізраїль має закупити для країни-ворога препарат "Супутник V". Кількість необхідних доз ЗМІ наразі не повідомляють.
Ізраїль фінансуватиме доставлення "Супутника V" у Сирію – режиму президента Башара Асада.
"Супутник V": що відомо
- Російська вакцина "Супутник V" не пройшла найважливішу – 3 – фазу клінічних випробувань. Росія обмежилася тим, що опублікувала її проміжні результати у виданні The Lancet.
- Хоча видання Der Spiegel повідомило про 4 жертв випробувань російської вакцини, доля ще десятків добровольців – невідома.
- Євросоюз зауважив, що навіть у самій Росії процес вакцинації є надзвичайно повільним.
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