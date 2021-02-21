Ціна за волю жінки: Сирія змусила Ізраїль закупити російський "Супутник V", – ЗМІ

Ізраїльська влада нібито готова таємно закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таку ціну зажадала Сирія за звільнення ізраїльської громадянки.

Нещодавно Сирія відпустила на волю молоду ізраїльтянку. Її затримали через незаконний перехід до Сирії.

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Офіційна версія звільнення: обмін полоненими. Ізраїль оголосив, що натомість відпустив 2 сирійських пастухів.

Водночас американські журналісти дізналися, що під час переговорів Ізраїль та Сирія погодили ще один пункт. Ізраїль має закупити для країни-ворога препарат "Супутник V". Кількість необхідних доз ЗМІ наразі не повідомляють.

Ізраїль фінансуватиме доставлення "Супутника V" у Сирію – режиму президента Башара Асада.

"Супутник V": що відомо