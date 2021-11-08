Вже цього тижня медики доотримають надбавку у 300% за роботу з хворими на COVID-19. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До теми В Україні стабілізується показник COVID-госпіталізацій, – Офіс Президента

Це питання обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Очільник МОЗ також розповів, що студенти-медики активно залучаються до роботи у пунктах вакцинації, а інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими COVID-хворими.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, за його словами, кисень стабільно постачається у всі COVID-лікарні.

Прем'єр Денис Шмигаль додав, що в країні нормалізується показник госпіталізацій серед хворих на коронавірус.

Ситуація з коронавірусом в Україні: основне

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зареєстрували 13 068 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 532 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Деякі фахівці пов'язують спад нових хворих тим, що на вихідних роблять менше тестувань.

Попри це, від ускладнень недуги померли 473 пацієнти. Це трохи більше, ніж днем раніше (тоді кількість нових інфікованих за добу перевалила 17,4 тисячі, померли 449 людей). Натомість видужали 8 200 людей.