Цього тижня медики отримають надбавку за роботу з COVID-хворими
Джерело:Офіс Президента
Міністерство охорони здоров'я проаналізувало роботу всіх лікарень для хворих на COVID-19 з вересня по листопад 2021 року. У відомстві прийшли до висновку, що медичним працівникам потрібна надбавка до зарплати.
Вже цього тижня медики доотримають надбавку у 300% за роботу з хворими на COVID-19. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
До теми В Україні стабілізується показник COVID-госпіталізацій, – Офіс Президента
Це питання обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Очільник МОЗ також розповів, що студенти-медики активно залучаються до роботи у пунктах вакцинації, а інтерни – ще й до роботи з госпіталізованими COVID-хворими.
Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Попри високий рівень споживання, за його словами, кисень стабільно постачається у всі COVID-лікарні.
Прем'єр Денис Шмигаль додав, що в країні нормалізується показник госпіталізацій серед хворих на коронавірус.
Ситуація з коронавірусом в Україні: основне
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 8 листопада, в Україні зареєстрували 13 068 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 532 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Деякі фахівці пов'язують спад нових хворих тим, що на вихідних роблять менше тестувань.
- Попри це, від ускладнень недуги померли 473 пацієнти. Це трохи більше, ніж днем раніше (тоді кількість нових інфікованих за добу перевалила 17,4 тисячі, померли 449 людей). Натомість видужали 8 200 людей.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 088 501 випадок захворювання, 2 520 956 з яких вже одужали. Згідно зі статистикою, хвороба забрала життя 72 557 мешканців країни.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал