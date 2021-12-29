Призводить до психічних розладів: вчені наочно показали згубну дію цукру

Вчені показали, що надмірне споживання цукру до статевого дозрівання – дітьми та підлітками – стимулює розвиток симптомів психічних розладів.

Науковці продемонстрували це на прикладі мишей. Вони врахували невтішну статистику щодо споживання продуктів, у яких міститься багато цукру.

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Психічні розлади та цукор: який зв'язок

За статистикою, частота виникнення психічних порушень пов'язана із частотою споживання цукру. Крім того, пацієнти з психічними розладами споживають цукор приблизно вдвічі частіше, ніж їхні однолітки, які не мають таких проблем.

Тим часом ці та інші дані поки не ставлять крапку у питанні цього причинно-наслідкового зв'язку. Тому японські вчені вирішили докладно вивчити цей потенційний механізм на моделях мишей.

Що показали нові дослідження

З'ясувалось, що у мишей, у яких була схильність до психічних порушень, високе споживання цукру до статевого дозрівання провокувало різні характерні симптоми, зокрема:

зниження сенсомоторної функції;

робочої пам'яті;

гіперактивність;

аномальний рівень гамма-діапазону у результатах електроенцефалограми (дослідження кори головного мозку).

Іншими словами, це демонстрація того, що надмірне споживання цукру до статевого дозрівання може бути чинником ризику розвитку психічного розладу,

– зробили висновок автори.

Яка причина

Вчені вивчили потенційні механізми цих обставин. Вони виявили, що ймовірна причина – церебральна мікросудинна ангіопатія. Так, за результатами розтину пацієнтів, які за життя мали шизофренію та біполярний розлад, вчені виявили схожі з патерни ангіопатії з мишами.

Чим небезпечна ця хвороба Це спадкова недуга, яка викликає множинні інсульти, оскільки впливає на кровотік.

Зокрема, ця патологія пошкоджує найдрібніші кровоносні судини головного мозку (саме тому її можна назвати мікросудинною хворобою) так, що м'язові клітини, які оточують ці судини, змінюються і поступово відмирають.



Це призводить до зменшення кровотоку, а відтак і до різних проблем, таких як важкі мігрені, епілепсія, параліч певної частини тіла, розлади настрою, втрата пам'яті і навіть деменція.

Поки що автори не роблять жодних конкретних висновків, однак отримані результати – привід для батьків та шкіл переглянути раціон дітей з точки зору кількості споживаного цукру.