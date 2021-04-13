Цукровий діабет у дітей: уряд схвалив постанову щодо лікування
Верховна Рада ухвалила постанову про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет
Джерело:24 канал
В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету. Крім того, у країні проживає майже 10 тисяч дітей із діагнозом цукровий діабет, які потребують такої допомоги. За проєкт постанови під №4042 проголосували 326 народних обранців.
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Проєктом постанови пропонується надати доручення Кабінету Міністрів невідкладно розглянути питання щодо:
- створення і забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет;
- включення скринінгу цукрового діабету до щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів серед дітей;
- забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які здійснюють щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди серед дітей спеціальними технічними засобами для забору крові та вимірювання рівня цукру в крові за рахунок коштів державного бюджету.
Що відомо про цукровий діабет
Діабет 1 і 2 типу виникає, коли організм не може належним чином сприймати та переробляти глюкозу. Цукор, а саме глюкоза, накопичується в крові та не потрапляє до необхідних клітин, що може призвести до серйозних ускладнень.
Діабет типу 1 зазвичай з’являється спочатку у дітей та підлітків, але може виникнути й у людей старшого віку. Діабет типу 2 частіше з’являється у старшому віці людей, але багато дітей зараз починають його розвивати.
Діабет може призвести до наступних ускладнень: серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, зниження зору, неврологічні стани та пошкодження судин та органів.
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