Цукровий діабет у дітей: уряд схвалив постанову щодо лікування

Верховна Рада ухвалила постанову про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет

В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету. Крім того, у країні проживає майже 10 тисяч дітей із діагнозом цукровий діабет, які потребують такої допомоги. За проєкт постанови під №4042 проголосували 326 народних обранців.

Читайте також Яка група крові зменшує ризик діабету

Проєктом постанови пропонується надати доручення Кабінету Міністрів невідкладно розглянути питання щодо:

створення і забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет;

включення скринінгу цукрового діабету до щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів серед дітей;

забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які здійснюють щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди серед дітей спеціальними технічними засобами для забору крові та вимірювання рівня цукру в крові за рахунок коштів державного бюджету.

Що відомо про цукровий діабет

Діабет 1 і 2 типу виникає, коли організм не може належним чином сприймати та переробляти глюкозу. Цукор, а саме глюкоза, накопичується в крові та не потрапляє до необхідних клітин, що може призвести до серйозних ускладнень.

Діабет типу 1 зазвичай з’являється спочатку у дітей та підлітків, але може виникнути й у людей старшого віку. Діабет типу 2 частіше з’являється у старшому віці людей, але багато дітей зараз починають його розвивати.

Діабет може призвести до наступних ускладнень: серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, зниження зору, неврологічні стани та пошкодження судин та органів.