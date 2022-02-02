Вчені знайшли молекулярний механізм, який контролює обидва процеси. Ймовірно, це допоможе створити препарат для лікування цукрового діабету та гіпертонії, а також забезпечити профілактику людям із групи ризику.
Увага Знайшли новий спосіб, як блокувати усі аутоімунні захворювання та зміцнити імунітет
Ми виявили причину, яка відкриває можливості для нових стратегій лікування,
– заявив співавтор роботи Джулліан Патон з Оклендського університету.
Перспектива відкриття
Людям з гіпертонією особливо важко контролювати рівень цукру в крові, але тепер з'явилася можливість впоратися із двома проблемами одночасно. Обидва захворювання дуже поширені у світі і щорічно статистика лише погіршується.
Наразі вчені повідомили про старт тестування безпечності та ефективність нового підходу для людини.
Тим часом, GLP-1 виявився не єдиним біомаркером, який зацікавив учених. У нових етапах досліджень вони перевірять низку інших терапевтичних мішеней, які поєднують діабет та гіпертонію.
До слова, на діабет другого типу страждають понад 400 мільйонів людей у світі. Вони використовують лише симптоматичне лікування, яке не завжди дає необхідний ефект. Тому нові стратегії лікування є важливими й необхідними.