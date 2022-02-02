Діабет та гіпертонію зможуть лікувати одним препаратом

Виявили зв'язок між діабетом та гіпертонією. Обидва захворювання йдуть пліч-о-пліч і дуже часто розвиваючись у пацієнта одночасно.

Вчені знайшли молекулярний механізм, який контролює обидва процеси. Ймовірно, це допоможе створити препарат для лікування цукрового діабету та гіпертонії, а також забезпечити профілактику людям із групи ризику.

Увага Знайшли новий спосіб, як блокувати усі аутоімунні захворювання та зміцнити імунітет

Ми виявили причину, яка відкриває можливості для нових стратегій лікування,

– заявив співавтор роботи Джулліан Патон з Оклендського університету.

Перспектива відкриття

Вчені виявили, щоодночасно контролює рівень цукру в крові та артеріальний тиск. Все це координує нервова система, яка отримує інструкції від каротоїдних тілець, що стимулюються GLP-1.

Людям з гіпертонією особливо важко контролювати рівень цукру в крові, але тепер з'явилася можливість впоратися із двома проблемами одночасно. Обидва захворювання дуже поширені у світі і щорічно статистика лише погіршується.

Наразі вчені повідомили про старт тестування безпечності та ефективність нового підходу для людини.

Тим часом, GLP-1 виявився не єдиним біомаркером, який зацікавив учених. У нових етапах досліджень вони перевірять низку інших терапевтичних мішеней, які поєднують діабет та гіпертонію.

До слова, на діабет другого типу страждають понад 400 мільйонів людей у світі. Вони використовують лише симптоматичне лікування, яке не завжди дає необхідний ефект. Тому нові стратегії лікування є важливими й необхідними.