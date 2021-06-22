Про це Здоров'ю 24 розповіла Людмила Петренко, президент Міжнародної діабетичної асоціації України (МДАУ). За її словами, це вкрай важке захворювання.

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Такий тип діабету, зазвичай, виникає через спадкову схильність, регулярні стреси, неправильний спосіб життя та може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань. У 50% пацієнтів, на момент встановлення діагнозу ЦД 2, також виявляють захворювання периферичних та коронарних артерій, а у 20% – ретинопатію (захворювання сітківки ока).

Скільки людей хворіє на цукровий діабет

Станом на сьогодні оцінка загальної кількості хворих на діабет в Україні – 3,5 мільйона осіб, серед яких офіційно діагностовано – 1,2 мільйона (35%). Водночас відсоток недіагностованого діабету – 65%, що у 2 рази перевищує відповідні показники у Великобританії (33%) та Польщі (31%). За даними міжнародної діабетичної федерації поширеність ЦД в Україні складає 7,3%, а оцінка загальної кількості хворих – 3,5 мільйона осіб, 200 тисяч з яких потребують на постійної інсулінотерапії.

Профілактика цукрового діабету

Харчування

Звісно правильне та збалансоване харчування із правильним співвідношенням вуглеводів, білків і жирів є ключовим фактором не лише профілактики, але й результативності лікування вже діабету. Результативність у компенсації діабету визначається рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c), який показує середній рівень цукру в крові. В Україні цілі по компенсації діабету на рівні ≤7% глікозильованого гемоглобіну досягають лише 10% пацієнтів. Наприклад, у країнах ЄС ефективна компенсація діабету (≤ 7% HbA1c) зафіксована майже у 40% пацієнтів.

Людмила Петренко “Люди із ЦД, як правило, можуть вживати молочні продукти. Втім для кожної людини вплив такої їжі на рівень глюкози в крові відрізняється. Пацієнтам із діабетом 2 типу необхідно вживати знежирені, або молочні продукти невеликої жирності. Наприклад, натомість домашньої сметани обирайте промислову, зі значно нижчим відсотком жирності”.

При діабеті обох типів надзвичайно важливо виключити вживання доданих цукрів, а саме тих, що додають у продукт під час приготування. Найбільшу кількість такого цукру містять: соуси, магазинні соки, фруктові йогурти, цукерки, випічка та більшість фітнес-батончиків. Формування відповідної дієти необхідно узгоджувати з персональним ендокринологом, базуючись на індивідуальних показниках пацієнта.

Людям із діагностованим діабетом варто обмежити вживання так званих "простих" вуглеводів, серед яких також є додані цукри. Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим людям, котрі не мають діабету, їсти 26 грамів (9 чайних ложок) – для чоловіків, 24 грами (6 чайних ложок) – для жінок та менше ніж 24 грами (6 чайних ложок) для дітей віком від 2 до 18 років.

Для людей з діабетом ця кількість є значно меншою, втім, для кожного випадку вона розраховується індивідуально. Проконсультуйтесь зі своїм лікарем-ендокринологом, аби вирахувати який відсоток від загальної добової калорійності їжі повинен становити доданий цукор. Це допоможе ефективніше контролювати споживання вуглеводів та простіше досягати необхідне значення <7% глікованого гемоглобіну.

Фізична активність

Безумовно, спорт та фізична активність є одними з обов'язкових умов досягнення компенсації цукрового діабету, оскільки заняття спортом – це природний спосіб зниження рівня цукру в крові. Проте, починаючи тренування, пацієнтам варто враховувати певні нюанси.

Людям із цукровим діабетом 1 типу рекомендовано завчасно, за 1,5 – 2 години, їсти перед тренуванням. Якщо у пацієнта є схильність до гіпоглікемії, краще вживати їжу багату на білки, корисні жири та вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Таке харчування допоможе запобігти гіпоглікемії під час тренувань. Таким чином, поєднання білків з жиром та вуглеводами із низьким ГІ засвоюються організмом значно повільніше, що дає змогу уникнути ризику зниження рівня цукру в крові.

Дуже важливим моментом перед кожним тренуванням є контрольний замір рівня цукру.

Якщо показник нижче 5 ммоль/л, необхідно з'їсти додаткову порцію вуглеводів, а через 15 хвилин ще раз виміряти цукор в крові.

Якщо цукор в крові 4.0 ммоль/л і нижче, то треба з'їсти 15 грамів швидких вуглеводів.

У випадку, коли ваш показник вище 14 ммоль/л – тренуватись заборонено, адже високий рівень цукру в крові свідчить про суттєву нестачу інсуліну в організмі.

Людмила Петренко “Коли інсуліну недостатньо, глюкоза накопичується в крові та не потрапляє до клітин. Під час тренувань у такому стані організм починає розщеплювати глікоген із запасів в печінці до глюкози, тим самим ще більше підвищуючи рівень цукру в крові. Внаслідок цього фізичні тренування можуть призвести до ризику появи в організмі кетонових тіл — ацетону”.

Як уникнути ускладнення діабету

Передусім варто знати, що вид та якість інсуліну впливають на досягнення пацієнтами компенсації ЦД, стану коли рівень глікованого гемоглобіну становить нижче 7%. Сьогодні аналогові інсуліни допомагають швидше досягти компенсованого стану діабету та знизити ризик ймовірних ускладнень.

Задля утримання глікованого гемоглобіну на рекомендованому лікарем рівні, необхідно дотримуватись декількох простих правил і профілактичних дій, які є запорукою досягнення компенсації. Таким чином, ефективне лікування цукрового діабету передбачає: збалансоване харчування і дотримання дієти, щоденну фізичну активність, відповідальний самоконтроль рівня цукру та холестерину в крові, нормалізацію рівня тестостерону в літніх чоловіків та естрогенів у жінок, адже з віком рівень естрогенів у жінок знижується.

Проблеми лікування цукрового діабету в Україні

Враховуючи глобальність проблеми та епідеміологічну ситуацію, вкрай важливе значення набувають зміни у цьогорічній Реформі реімбурсації інсулінів, що, за планом, мають набути чинності 1 жовтня 2021 року.

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Насамперед стурбованість викликають обмеження доступу до сучасних методів лікування і препаратів для окремих категорій пацієнтів, зокрема для молоді віком від 18 до 25 років. Занепокоєність додає сумнівна зміна системи категоризації та цілей лікування із встановленим рівнем глікозильованого гемоглобіну на рівні 7% для всіх категорій пацієнтів.

Обов'язкова госпіталізація для офіційної фіксації гіпоглікемії, передбачена реформою, не відповідає жодним прийнятим європейським стандартам лікування діабету. Подібна зміна значною мірою обмежить доступ до інсуліну, особливо зважаючи на пандемію COVID-19, в умовах якої існує проблема ускладненого доступу до стаціонарів.

Нагадаю, що пацієнти з цукровим діабетом входять до групи високого ризику ускладнень від COVID-19. Виробники ліків зазначають, що нові правила реферування та цінової політики на препарати, які передбачає реформа, не відповідають наявним та дієвим правилам, якими користується ряд європейських країн.

Оновлені міжнародні рекомендації лікування діабету 2019 – 2020 років пріоритезують препарати, які знижують виникнення серцево-судинних ризиків і гіпоглікемії. Інсуліни належать до групи біологічних препаратів, тому вкрай важливо застосовувати перевірені підходи регулювання цін, якими успішно користуються у Європі.

З огляду на ці та інші неприйнятні зміни до програми реімбурсації, які безумовно ускладнять життя людей з цукровим діабетом, під час квітневої пресконференції на тему "Реімбурсація інсулінів. Що очікує пацієнтів із цукровим діабетом: доступність чи обмеження?", пацієнтською, медичною та фармацевтичною спільнотами було прийнято резолюцію щодо доцільності перегляду пропонованих змін у програмі реімбурсації.