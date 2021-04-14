Вчені розробляють інсулін в таблетках для хворих на цукровий діабет

Вчені працють над розробкою ефективного методу перорального введення інсуліну без його руйнування шлунковими кислотами.

Діабет є сьомою причиною смерті у світі і подолання проблем, що обмежують пероральне введення інсуліну, має глобальне значення. Система, яку описали в дослідженні, може замінити традиційне підшкірне введення інсуліну хворим на цукровий діабет. Дослідження опубліковане в журналі Chemical Science.

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Це дозволить виключити необхідність в ін'єкціях і зробити лікування більш доступним.

"Уявіть собі, що ви можете приймати інсулін в таблетці замість того, щоб вводити його пару раз в день", – сказав один з авторів дослідження Фара Бенетт.

За його словами, інсулін буде поміщений в систему, яка захищає його від кислого середовища шлунка.

Потрапивши в організм, система розпізнає рівень цукру в крові і може вивільняти завантажений інсулін при необхідності,

– додав дослідник.

У чому складність розробки інсуліну у таблетках?

Вчені пояснили, що інсулін при попаданні в організм руйнується від шлункового соку. Через це створення інсуліну в формі таблеток є справжньою проблемою.

Беннет пояснив, що їм вдалося створити таблетки, які за будовою нагадують сендвіч – інсулін в них розміщений між шарами наноматеріалів, що стійкі до шлункової кислоти, але реагують на цукор.

Що відомо про цукровий діабет

Діабет 1 і 2 типу виникає, коли організм не може належним чином сприймати та переробляти глюкозу. Цукор, а саме глюкоза, накопичується в крові та не потрапляє до необхідних клітин, що може призвести до серйозних ускладнень.

Діабет типу 1 зазвичай з’являється спочатку у дітей та підлітків, але може виникнути й у людей старшого віку. Діабет типу 2 частіше з’являється у старшому віці людей, але багато дітей зараз починають його розвивати.

Діабет може призвести до наступних ускладнень: серцево-судинні захворювання, захворювання нирок, зниження зору, неврологічні стани та пошкодження судин та органів.