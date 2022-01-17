Ця хвиля COVID-19 стане останньою з великою кількістю обмежень, – очільник Pfizer

Коронавірус і надалі циркулюватиме по планеті. Однак надалі країни будуть вводити значно менше обмежень.

Менше обмежень та регулярна вакцинація

Так вважає гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Він також додав, що найімовірніше вакцинація стане регулярною.

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Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень,

– зазначив голова Pfizer.

Які терміни будуть між вакцинацією

Альберт Бурла вважає важливим, аби якомога більше людей отримали по три дози вакцини від Pfizer, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.

Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал,

– вважає Бурла.

У Pfizer також наголосили на необхідності вакцинації дітей, щоб захистити їх. Зокрема, Бурла наголосив, що для дітей препарат безпечний і забезпечує дуже хорошу імунну відповідь.

Що відомо про регулярну вакцинацію проти COVID-19

У ВООЗ припустили, що бустерні дози вакцин проти COVID-19, які наразі доступні на ринку, не допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу. А тому світу потрібні нові ефективні проти штамів вакцини.

10 січня гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року.

10 січня гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року. У ВООЗ вважають, що з часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Однак, в організації заявили, що для цього необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни.

Інша думка Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог