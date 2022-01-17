Ця хвиля COVID-19 стане останньою з великою кількістю обмежень, – очільник Pfizer

17 січня 2022 , 15:19
Читать новость на русском

Джерело:

BFM TV

Коронавірус і надалі циркулюватиме по планеті. Однак надалі країни будуть вводити значно менше обмежень.

Менше обмежень та регулярна вакцинація

Так вважає гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Він також додав, що найімовірніше вакцинація стане регулярною.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень,
– зазначив голова Pfizer.

Які терміни будуть між вакцинацією

Альберт Бурла вважає важливим, аби якомога більше людей отримали по три дози вакцини від Pfizer, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.

Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал,
– вважає Бурла.

У Pfizer також наголосили на необхідності вакцинації дітей, щоб захистити їх. Зокрема, Бурла наголосив, що для дітей препарат безпечний і забезпечує дуже хорошу імунну відповідь. 

Що відомо про регулярну вакцинацію проти COVID-19

Інша думка Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог

 

 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська