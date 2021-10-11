Захворюваність уже наблизилась до рівня минулого року
За інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Наразі в Україні щодня реєструють по 16 – 17 тисяч випадків COVID-19.
Актуально COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих
Це високі показники захворюваності,
— наголосив міністр.
При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість госпіталізацій.
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає незахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”.
Раніше вчені Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського прогнозували пік захворюваності в країні, а саме 15 – 18 тисяч випадків за добу раніше, ніж минулого року. Однак зазначали, що вона може швидше минути.
Статистика поширення COVID-19
- Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів.
- За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.