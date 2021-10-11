Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

11 жовтня 2021 , 10:44
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Джерело:

Голос Америки

Очільник охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ.

Захворюваність уже наблизилась до рівня минулого року

За інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Наразі в Україні щодня реєструють по 16 – 17 тисяч випадків COVID-19.

Актуально COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих

Це високі показники захворюваності,
— наголосив міністр.

При цьому в Україні зростають як нові випадки заражень, так і кількість госпіталізацій.

 

Віктор Ляшко – очільник МОЗ

“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає незахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”.

Раніше вчені Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського прогнозували пік захворюваності в країні, а саме 15 – 18 тисяч випадків за добу раніше, ніж минулого року. Однак зазначали, що вона може швидше минути. 

Статистика поширення COVID-19

  • Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8832 людей. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів.  
  • За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.
Автор: Анастасія Лукашевська