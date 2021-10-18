Науковці встановили, що 3% від усіх випадків раку в американців у віці 30+ років були спровоковані малорухливим способом життя. Попередити рак у цій віковій категорії може мінімальне фізичне навантаження, але не у всіх є бажання або можливості для цього.
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Результати дослідження
Мешканцям США необхідно як мінімум 5 годин фізичної активності на тиждень, щоб уникнути розвитку раку. Згідно з підрахунками, регулярне фізичне навантаження може попередити 46 тисяч випадків рак у США щорічно.
До речі, малорухливим жінкам приблизно удвічі частіше діагностували рак, ніж малорухливим чоловікам.
На півдні країни у жителів була найнижча фізична активність, а ось на півночі, особливо в гірських районах, вона була найвищою.
Які види раку провокує малорухливий спосіб життя:
- Рак грудей,
- Рак ендометрію,
- Рак товстої кишки,
- Рак шлунка,
- Рак нирок,
- Рак стравоходу і сечового міхура.
Результати підкреслюють необхідність заохочення фізичної активності як засобу профілактики раку,
– йдеться в дослідженні.
Автори розуміють, що у більшості людей не вистачає часу і можливостей для занять спортом, тож вони звернули увагу на необхідність зниження соціально-економічних бар'єрів.