Ця проста звичка знизить ризик розвитку раку в рази

Вчені зі США визначили, які типи онкології найчастіше виникають при малорухливому способі життя. Для цього вони проаналізували ситуацію в країні.

Науковці встановили, що 3% від усіх випадків раку в американців у віці 30+ років були спровоковані малорухливим способом життя. Попередити рак у цій віковій категорії може мінімальне фізичне навантаження, але не у всіх є бажання або можливості для цього.

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Результати дослідження

Мешканцям США необхідно як мінімум 5 годин фізичної активності на тиждень, щоб уникнути розвитку раку. Згідно з підрахунками, регулярне фізичне навантаження може попередити 46 тисяч випадків рак у США щорічно.

До речі, малорухливим жінкам приблизно удвічі частіше діагностували рак, ніж малорухливим чоловікам.

На півдні країни у жителів була найнижча фізична активність, а ось на півночі, особливо в гірських районах, вона була найвищою.

Які види раку провокує малорухливий спосіб життя:

Рак грудей,

Рак ендометрію,

Рак товстої кишки,

Рак шлунка,

Рак нирок,

Рак стравоходу і сечового міхура.

Результати підкреслюють необхідність заохочення фізичної активності як засобу профілактики раку,

– йдеться в дослідженні.

Автори розуміють, що у більшості людей не вистачає часу і можливостей для занять спортом, тож вони звернули увагу на необхідність зниження соціально-економічних бар'єрів.

Щоб зберегти здоров'я, ВООЗ рекомендує виконувати від 150 до 300 хвилин аеробної активності для дорослих і 60 хвилин для дітей та підлітків. Головне виконувати вправи регулярно, а не інтенсивно.