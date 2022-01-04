У туалеті літака знайшли покинуте немовля: підозрюють пасажирку
Джерело:ВВС
Співробітники аеропорту Маврикію знайшли новонародженого хлопчика. Його покинули у сміттєвому баку туалету одного літака.
Підозрюють, що дитину народила 20-річна жінка під час рейсу. Сама вона – родом із Мадагаскару.
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Що відомо про інцидент
Літак Air Mauritius прибув з Мадагаскару. Він приземлився в міжнародному аеропорту імені Сівусагура Рамгулама 1 січня 2022 року.
Працівники помітили закривавлений туалетний папір у сміттєвому баку. Там вони й знайшли новонароджене немовля. Дитину одразу ж доставили до державної лікарні.
Підозра впала на пасажирку літака
Згодом поліція аеропорту також опитала пасажирів.
Вони запідозрили жінку, яка, ймовірно, і є матір'ю дитини. Хоча спершу вона заперечувала, що хлопчик – її син. Однак мешканка Мадагаскару вимушено пройшла медичний огляд. Він й підтвердив, що вона щойно народила.
Наразі її затримали. У лікарні жінку помістили під нагляд поліції.Довідка. Малагасійка прибула на Маврикій, щоб отримати 2-річний дозвіл на роботу. Після того, як її випишуть з лікарні, жінку допитають і висунуть звинувачення у тому, що вона покинула новонароджену дитину.
Повідомляється, і вона, і дитина почуваються добре.
Чому матері покидають дітей та чому це небезпечно
- Випадки, коли батьки покидають новонароджену дитину, регулярно відбуваються в Нігерії, Африці та інших частинах світу.
- Часто це пов'язано із небажаною вагітністю або життєвими труднощами.
- Однак немовля, яке щойно народилось, потребує тепла, безпеки, їжі, імунізації, купання та медичної допомоги.