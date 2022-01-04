У туалеті літака знайшли покинуте немовля: підозрюють пасажирку

Співробітники аеропорту Маврикію знайшли новонародженого хлопчика. Його покинули у сміттєвому баку туалету одного літака.

Підозрюють, що дитину народила 20-річна жінка під час рейсу. Сама вона – родом із Мадагаскару.

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Що відомо про інцидент

Літак Air Mauritius прибув з Мадагаскару. Він приземлився в міжнародному аеропорту імені Сівусагура Рамгулама 1 січня 2022 року.

Працівники помітили закривавлений туалетний папір у сміттєвому баку. Там вони й знайшли новонароджене немовля. Дитину одразу ж доставили до державної лікарні.

Підозра впала на пасажирку літака

Згодом поліція аеропорту також опитала пасажирів.

Вони запідозрили жінку, яка, ймовірно, і є матір'ю дитини. Хоча спершу вона заперечувала, що хлопчик – її син. Однак мешканка Мадагаскару вимушено пройшла медичний огляд. Він й підтвердив, що вона щойно народила.

Наразі її затримали. У лікарні жінку помістили під нагляд поліції.

Малагасійка прибула на Маврикій, щоб отримати 2-річний дозвіл на роботу. Після того, як її випишуть з лікарні, жінку допитають і висунуть звинувачення у тому, що вона покинула новонароджену дитину.

Повідомляється, і вона, і дитина почуваються добре.

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