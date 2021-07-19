Куріння кальяну рекламують як спосіб розслабитися та гарно провести час. Він є популярним через тютюн із різними смаками.

Увага Заборона куріння електронних сигарет у громадських місцях: у Раді ухвалили законопроєкт

"Літні тераси кафе, майданчики біля річок чи моря без жодних докорів сумління демонструють наявність цих засобів для куріння", – зазначили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Втім, хибним є уявленням про те, що це не шкодить людині.

Чим може нашкодити кальян

• При курінні кальяну в організм людини потрапляє дуже багато чадного газу. Це призводить до проблем із серцево-судинною системою, кисневого голодування з можливими запамороченнями тощо.

Увага! У Міністерстві охорони здоров'я переконують, що дим кальяну шкідливіший за сигаретний. Люди, що курять кальян пів години, отримують в десятки разів більше токсичних та канцерогенних речовин, ніж під час споживання тютюнових виробів.

• У людей, що курять кальян, більші ризики зараження інфекційними хворобами:

туберкульозом;

герпесом;

гепатитом.

"Від передачі цих захворювань не рятує змінний мундштук, оскільки основні мікроби "живуть" саме у колбі та шлангу. Вони не стерилізуються у громадських закладах після кожного сеансу куріння", – наголосили у ЦГЗ.

• Кальянний дим підвищує ризики розвитку раку легень, респіраторних хвороб, захворювань ротової порожнини. У вагітних підвищуються ризики передчасних пологів.

• Шкода здоров'ю навколишніх. При курінні кальяну також у повітря виділяються різноманітні хімічні речовини: поліциклічні вуглеводні, що є канцерогенами, чадний газ, тверді часточки, що можуть становити серйозні загрози для людей навколо, які їх вдихають.

Перебувати у приміщенні, де курять кальян, небезпечно,

– застерегли у відомстві.

Заборона куріння в Україні: головне

У 2012 році Верховна Рада заборонила куріння тютюну у закладах громадського харчування.

У тому ж році почав діяти закон, який забороняє куріння електронних сигарет, кальянів та інших тютюнових виробів у громадських та на робочих місцях, зокрема у всіх приміщеннях закладів ресторанного господарства.

У червні 2021 року ухвалили законопроєкт у першому читанні щодо змін до закону про вплив тютюну й електронних сигарет. Зміни передбачають заборону куріння електронних сигарет у громадських та на робочих місцях. Також заборонять рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.

Важливо! За законом, кожен споживач має право захистити себе від тютюнового диму в будь-якому закладі громадського харчування. Для цього треба написати скаргу до Держпродспоживслужби. Однак зараз ця сторінка не працює.