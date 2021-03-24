Все про туберкульоз та як пандемія впливає на поширення захворювання

24 березня відзначають Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Кожен українець щось чув про туберкульоз, проте чимало людей досі не знають, хто входить до груп ризику та як інші захворювання впливають на розвиток туберкульозу.

Вірус SARS-CoV-2, туберкульоз та неінфекційні захворювання разом створюють руйнівну комбінацію. Через що несуть потрійну загрозу громадському здоров’ю, впливають на соціальний та економічний добробут людей у всьому світі, зокрема в Україні. COVID-19 також сповільнив активне виявлення випадків туберкульозу, оскільки й фінансові, і людські ресурси системи охорони здоров’я були перерозподілені на боротьбу із пандемією.

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Про це Здоров'ю 24 розповів Джума Худоназаров, доктор, керівник швейцарсько-українського проєкту "Діємо для здоров’я".

Як COVID-19 вплинув на діагностику та лікування туберкульозу

У світі 3-місячний локдаун та тривале 10-місячне відновлення можуть призвести до додаткових 6,3 мільйона випадків туберкульозу в період між 2020 і 2025 роками. З них 1,4 мільйона смертей від туберкульозу за цей час. Захворюваність на туберкульоз у 2021 році може зрости до рівня, який востаннє ми спостерігали між 2013 та 2016 роками. Це означає, що людство зробить крок назад щонайменше на 5 – 8 років у боротьбі з туберкульозом.

Джума Худоназаров “Через фізичне дистанціювання ризик інфікування туберкульозом зменшився на 10%. Проте й можливість діагностики захворювання знизилася на 50 % через зменшення доступності до медичних працівників та лабораторних досліджень”.

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на отримання основних послуг для людей із туберкульозом. Багато країн використовують апарати GeneXpert для тестування на COVID-19 замість тестування на туберкульоз, перенаправляють медичних працівників, які раніше працювали з діагностикою та лікуванням туберкульозу, на боротьбу з COVID-19.

Прогнозується, що пандемія вплине на два економічні чинники, які впливають на поширення туберкульозу, – ВВП на душу населення та недоїдання.

Як поширюється туберкульоз

Туберкульоз поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Будь-хто може захворіти на туберкульоз, якщо вдихне краплі з туберкульозними бактеріями.

Але найбільше в групі ризику люди, які:

живуть у країні чи районі із високим рівнем туберкульозу, або приїжджають із таких місцевостей;

мали тривалий тісний контакт із людиною з туберкульозом;

мають ВІЛ;

живуть в умовах перенаселення;

мають захворювання, яке послаблює імунну систему, наприклад, цукровий діабет;

мали процедури, що послаблюють імунну систему, такі як хімієтерапія;

люди молодого або похилого віку, імунна система яких, як правило, слабша, ніж у дорослих;

через спосіб життя (наприклад, через вживання наркотичних речовин, зловживання алкоголем або безпритульність) мають погане самопочуття або незбалансований раціон.

Симптоми туберкульозу

Туберкульоз спричиняє такі симптоми:

Кашель (3 тижні або довше) із виділенням мокротиння або без нього;

Кров під час кашляння;

Біль у грудях;

Втрата апетиту;

Несподівана втрата ваги;

Нічне потовиділення;

Лихоманка;

Втома.

Усі форми туберкульозу можна успішно вилікувати, якщо діагностувати їх на ранніх стадіях. Якщо симптоми видимі, то потрібно якомога швидше повідомити сімейного лікаря. Він зможе призначити тести для додаткового обстеження та підтвердити діагноз. Золотим стандартом діагностики туберкульозу є виділення мікобактерії туберкульозу за допомогою посіву, або виявлення МТВ-специфічних нуклеїнових кислот молекулярними методами, або рентгенографії.

Лікування туберкульозу

Лікування туберкульозу – складний, дорогий і тривалий процес. Наприклад, в Україні недофінансування щодо контролю туберкульозу становить близько 49 %. Попри прогалини у фінансуванні, наша країна досягла значного прогресу в боротьбі з туберкульозом, у порівнянні з країнами, які мають схожі темпи поширення цього захворювання.

Джума Худоназаров “В Україні найвищий рівень захворюваності на туберкульоз простежується у людей з ВІЛ. Діагностика та лікування діабету у хворих на туберкульоз стають пріоритетними. Недоїдання збільшує ризик розвитку туберкульозу, так само як і туберкульоз призводить до недоїдання”.

Куріння збільшує ризик розвитку цього захворювання у 2 – 3 рази. Також у курців гірші результати лікування туберкульозу. Зловживання алкоголем у 3 рази збільшує ризик розвитку туберкульозу і може бути вторинною причиною дефіциту мікро- та макроелементів. Через що знижується імунітет і, як наслідок, погіршуються результати лікування.

Як пов'язані неінфекційні захворювання та туберкульоз

Багато неінфекційних захворювань (НІЗ) є фактором ризику розвитку туберкульозу. Вони знижують роботу захисних механізмів людини, щоб боротися з інфекцією. А також дають можливість хворобі прогресувати.

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НІЗ ускладнюють лікування туберкульозу через клінічні проблеми (наприклад, серед людей із цукровим діабетом), а також проблеми поведінки (наприклад, серед людей, які залежні від алкоголю). У людей зі слабкою імунною системою збільшується ризик переходу від латентної до активних стадій туберкульозу. Діабет потроює ризик розвитку туберкульозу.

Туберкульоз може погіршувати перебіг НІЗ. Це також впливає на психічне здоров’я, соціальне та фінансове становище людини.

Як знизити ризик інфікування туберкульозом

Джума Худоназаров “Сучасні підходи до профілактики туберкульозу — це раннє виявлення, лікування та запобігання передачі туберкульозу через профілактику та контроль інфекцій та проби БЦЖ у дітей”.