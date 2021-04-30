Анкара домовилася про виробництво цього препарату на своїй території. Також президент країни Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що готовий особисто обговорити з Володимиром Путіним поставки препарату, якщо це буде потрібно.

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Ердоган спростував можливість браку російської вакцин в Туреччині.

У нас достатньо вакцин. Скоро надійде "Супутник V". При необхідності я обговорю це питання і з президентом Путіним. Німецькі виробники вакцини BioNTech також здійснять поставки в Туреччину,

– заявив він.

Туреччина вирішила домовитися про закупівлю вакцини, оскільки наразі триває остання стадія її схвалення турецьким регулятором. Згідно з угодою, постачання препарату розпочнеться вже у травні.

50 мільйонів доз вакцини Туреччина має отримати протягом шести місяців. Туреччина стала 63-й країною, де схвалено застосування "Супутника V".

До слова, з 29 квітня у Туреччині ввели повний локдаун. Однак для туристів обмеження будуть не такими суворими, вони зможуть відвідати музеї та заселитися у готелі. Магазини працюватимуть до 17 години, але буде вихідний у неділю.

За даними РНБО, у Туреччині станом 30 квітня загалом виявили коронавірус в 4 788 700 людей. З них померло 39 737, одужало 4 255 714, а хворіють 493 249 осіб.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу