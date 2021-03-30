У Туреччині незабаром стартують клінічні випробування на людях вакцини від COVID-19 у вигляді спрею. Її застосування планують розпочати в цьому році.

Міністра промисловості країни Мустафа Варанков заявив, що перша фаза клінічних випробувань цієї вакцини "стартує незабаром".

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Застосування цієї вакцини може початися в цьому році "після успішного завершення всіх клінічних випробувань".

Ми прагнемо впровадити цей новий тип вакцини протягом року, якщо будуть завершені всі клінічні стадії,

– заявив Мустафа Варанк.

У країні зараз розробляються шість проектів по створенню різних видів вакцин. Препарат проти коронавірусу у вигляді назального спрею розробляють турецькі вчені, доклінічні тестування успішно завершені.

"На першому етапі клінічні випробування проводяться на невеликій групі в кількості 40-50 осіб. На другий це число може зрости до 100. На третьому етапі клінічних випробувань мова може йти про тисячі добровольцях", – додав очільник Управління турецькими інститутами охорони здоров'я Ерхан Акдоган.

Додамо, турецькі вчені раніше повідомили, що назальний спрей під назвою Genoxyn може вбити коронавірус всього за одну хвилину. Препарат розробили в університеті Улудаг у місті Бурса.