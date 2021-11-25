Препарат перебуває на третій фазі клінічних випробувань. Вона вже наближається до завершення. Про це повідомив очільник МОЗ Фахреттін Коджа.

Цікаво Антитіла, які імітують вірус, можуть пояснити рідкісні побічні ефекти COVID-вакцин

Він також висловив сподівання, що турецький препарат будуть застосовувати у світі ще до кінця 2021 року. А вже наступного – зможуть запустити масове виробництво.

Заявку на отримання дозволу для використання нашої вітчизняної вакцини Turkovac вже подали до турецького агентства з лікарських засобів та медичних виробів,

– заявив глава МОЗ.

Довідка. Вакцину Turkovac розробили вчені з університету Ерджіяс у співпраці з Управлінням турецькими інститутами охорони здоров'я (TÜSEB). Дослідження щодо розробки вакцини проти COVID-19 у Туреччині почались ще у перші дні пандемії.

Третій етап випробувань

Член Наукового комітету міністерства охорони здоров'я щодо коронавірусу професор Альпер Шенер зазначив, що для тестування вакцини наразі потрібні добровольці – приблизно 3 тисячі осіб.