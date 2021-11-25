Туреччина створила свою вакцину від COVID-19 – Turkovac: на якій стадії випробування

Туреччина розробляє власну інактивовану вакцину проти коронавірусу Turkovac. Турецьке Міністерство охорони здоров'я вже подало заявку на схвалення для екстреного застосування.

Препарат перебуває на третій фазі клінічних випробувань. Вона вже наближається до завершення. Про це повідомив очільник МОЗ Фахреттін Коджа.

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Він також висловив сподівання, що турецький препарат будуть застосовувати у світі ще до кінця 2021 року. А вже наступного – зможуть запустити масове виробництво.

Заявку на отримання дозволу для використання нашої вітчизняної вакцини Turkovac вже подали до турецького агентства з лікарських засобів та медичних виробів,

– заявив глава МОЗ.

Третій етап випробувань

Вакцину Turkovac розробили вчені з університету Ерджіяс у співпраці з Управлінням турецькими інститутами охорони здоров'я (TÜSEB). Дослідження щодо розробки вакцини проти COVID-19 у Туреччині почались ще у перші дні пандемії.

Член Наукового комітету міністерства охорони здоров'я щодо коронавірусу професор Альпер Шенер зазначив, що для тестування вакцини наразі потрібні добровольці – приблизно 3 тисячі осіб.