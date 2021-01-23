Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовився про виробництво вакцини "Супутник V" проти коронавірусу в Туреччині. Угода вже підписана.

Потенційний обсяг виробництва – мільйони доз "Супутник V" в рік. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на РФПІ.

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Окрім цього, обговорюється питання про можливе розширення виробництва в майбутньому.

Вакцину планують поставляти не лише на внутрішній ринок Туреччини, а й в інші країни.

Нині російська вакцина зареєстрована в Росії, Угорщині, Білорусії, Аргентині, ОАЕ, Сербії, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї і Туркменістані.

Окрім цього, вже ініціювали процес реєстрації вакцини в ЄС, йдуть процедури по прекваліфікації вакцини ВООЗ.

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