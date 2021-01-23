Туреччина вироблятиме російську вакцину "Супутник-V"
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовився про виробництво вакцини "Супутник V" проти коронавірусу в Туреччині. Угода вже підписана.
Потенційний обсяг виробництва – мільйони доз "Супутник V" в рік. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на РФПІ.
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Окрім цього, обговорюється питання про можливе розширення виробництва в майбутньому.
Вакцину планують поставляти не лише на внутрішній ринок Туреччини, а й в інші країни.
Нині російська вакцина зареєстрована в Росії, Угорщині, Білорусії, Аргентині, ОАЕ, Сербії, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї і Туркменістані.
Окрім цього, вже ініціювали процес реєстрації вакцини в ЄС, йдуть процедури по прекваліфікації вакцини ВООЗ.
Російська вакцина проти COVID-19 "Супутник-V": що відомо
- Поки що світові експерти не побачили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини.
- Навіть розробники "Супутник-V" декілька разів то підвищували, то знижували фіксований рівень ефективності препарату.
- Фактично 60% росіян відмовилися від вакцини вітчизняного походження.
- Люди, які вже пережили вакцинацію "Супутником V", скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль. Але заради справедливості варто зауважувати, що ці побічні ефекти є нормальними.
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