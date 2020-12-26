Влада Туреччини повідомила, що уклала угоду з компанією BioNTech. За її умовами, країна отримає 4,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, причому першу партію вже за тиждень.

Перші 550 тисяч доз вакцини проти COVID-19 розробки Pfizer та BioNTech надійдуть до Туреччини ще до кінця 2020 року, щонайпізніше – на початку січня. Про це розповіли в Anadolu.

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Загалом Анкарі вдалося домовитися з виробником про закупівлю 4,5 мільйона доз, які Туреччина має отримати до кінця березня 2021. Контракт передбачає й опцію розширення обсягів закупівлі на тих же умовах до 30 мільйонів доз.

Ще 50 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 Туреччина придбає у китайської компанії Sinovac Biotec.

Вакцинувати турків будуть на умовах добровільної письмової згоди (цікаво, що тільки за такої умови BioNTech погодилася укласти з Анкарою угоду).

Тим часом у Великій Британії вже вакцинували 600 тисяч людей, в Ізраїлі – понад 200 тисяч. Крім того, вакцину Pfizer з 24 грудня отримують медики Мексики та Чилі, які працюють із хворими на COVID-19.

Натомість Україна, швидше за все, отримає вакцину компанії Astra Zeneka – хоча її ефективність оцінюють у 70%:

Річ у тім, що її можна зберігати за температури від +2 до +8, і це Україна може собі дозволити.

А от зберігати вакцини Pfizer – BioNTech (95% ефективності) та Moderna (94%) треба за -60 чи й -80 градусів, що буде важко втілити.



Чи готові вакцинуватися проти коронавірусу українці / Інфографіка 24 каналу

До слова, з 28 грудня Туреччина вимагатиме від усіх, хто заїжджатиме до країни негативний результат тесту на коронавірус. Більше – за цим посиланням.