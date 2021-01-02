У Туреччині знайшли новий штам коронавірусної інфекці в 15-ти людей, які прибули в країну з Великої Британії.

Через це Анкара припинила в’їзд в країну з Британії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа в твіттері.

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В ході проведених досліджень було виявлено мутований варіант коронавірусу у 15 осіб, що в'їхали в нашу країну з Великої Британії. В'їзди на територію Туреччини з цієї країни тимчасово припинені,

– заявив Коджа.

Всі інфіковані новим штамом коронавірусу прибули в країну з Британії, де раніше виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2.

До слова, Туреччина вимагатиме від туристів результати ПЛР-тестів. Вимога діятиме щонайменше до 1 березня 2021 року. Окрім того, негативний результат тесту на коронавірус потрібен тим, хто прибуває у країну транзитом.

Також МВС Туреччини заборонило проведення розважальних програм на Новий рік в готелях.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу