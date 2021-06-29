Найбільше інфікованих штамом коронавірусу Дельта припадає на Стамбул. Про це повідомив глава відомства Фахреттін Коджа.

До теми Тепер офіційно: новітній штам коронавірусу Дельта Плюс вже в Росії

Загалом штам коронавірусу "Дельта" поширився у 26 провінціях Туреччини. При цьому він не розповів, в яких саме.

Всього зафіксовано 224 зараження, з них 134 – в Стамбулі,

– заявив Коджа.

Він додав, що випадків інфікування новітнім штамом Дельта Плюс в країні поки що не зареєстрували.

Чиновник підкреслив, що під час засідання наукового комітету при МОЗ, яке заплановане на 30 червня, розглянуть питання про можливість скорочення інтервалу введення другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech. Крім того, у відомстві обговорять застосування препарату для громадян країни старше 60 років.

Що варто знати про штам Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 92 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу