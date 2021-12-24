У Туреччині перед одруженням пари проходитимуть тест на смертельну хворобу
Джерело:CNN Türk
Парам, які планують одружитися у Туреччині, потрібно буде пройти скринінг на одну хворобу.
Їх діагностуватимуть на наявність спинномозкової атрофії (СМА). Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
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Скринінг буде обов’язковим, лабораторії почнуть його робити з 27 грудня.
"Парам, які планують одружитися, потрібно буде пройти скринінг на хворобу спинномозкової атрофії (СМА) в межах зусиль Туреччини по боротьбі зі смертельною хворобою", – повідомив міністр.Довідка. За даними МОЗ, у Туреччині діагноз спинномозкова атрофія ставлять одному з 6 тисяч новонароджених.
Також міністр раніше заявляв, якщо за результатами скринінгу виявиться, що пари мають ризик народження дитини з СМА, вони зможуть за бажанням народити дитину за допомогою екстракорпорального запліднення. Тим самим уникнуть цього ризику. Робитимуть процедуру коштом держави.
Спинномозкова атрофія – це нервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м'язів. Захворювання спричинене генетичним дефектом у гені SMN1. Зазвичай призводить до ранньої смерті.
Трохи статистичних даних
Джерело: асоціація EURORDIS
- Від рідкісних захворювань страждають приблизно 30 мільйонів людей у Європі та 300 мільйонів по всьому світу.
- Приблизно 72% таких захворювань є генетичними. Водночас решта – викликані інфекціями (бактеріальними або вірусними), алергіями та іншими чинниками. Переважно вони пов'язані із забрудненнями довкілля.