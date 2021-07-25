Найбільший показник із травня
Цей показник є найбільшим з середини травня 2021 року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.
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Водночас наголошують, що за останні 24 години у Туреччині зафіксували 58 смертей від COVID-19.
- Однак рівень інфекцій є значно нижчим у порівнянні з квітнем – травнем
- Тоді кількість нових випадків коронавірусу перевищувала 60 тисяч людей.
Ситуація з коронавірусом у Туреччині
- захворіли – 5 587 378 людей;
- одужали – 5 415 937 громадян;
- померли – 50 879 пацієнтів.