Найбільша кількість хворих з травня: у Туреччині погіршилася ситуація з COVID-19

У Туреччині спостерігають погіршення епідемічної ситуації. Протягом минулої доби, 24 липня, в країні виявили 12 381 випадок коронавірусу.

Найбільший показник із травня

Цей показник є найбільшим з середини травня 2021 року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.

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Водночас наголошують, що за останні 24 години у Туреччині зафіксували 58 смертей від COVID-19.

Однак рівень інфекцій є значно нижчим у порівнянні з квітнем – травнем

Тоді кількість нових випадків коронавірусу перевищувала 60 тисяч людей.

Ситуація з коронавірусом у Туреччині

захворіли – 5 587 378 людей;

одужали – 5 415 937 громадян;

померли – 50 879 пацієнтів.

У Туреччині більшість карантинних обмежень зняли в липні. Після цього, 4 липня, COVID-19 виявили у 4 418 осіб.