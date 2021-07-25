Найбільша кількість хворих з травня: у Туреччині погіршилася ситуація з COVID-19

25 липня 2021 , 23:04
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Джерело:

МОЗ Туреччини

У Туреччині спостерігають погіршення епідемічної ситуації. Протягом минулої доби, 24 липня, в країні виявили 12 381 випадок коронавірусу.

Найбільший показник із травня

Цей показник є найбільшим з середини травня 2021 року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.

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Водночас наголошують, що за останні 24 години у Туреччині зафіксували 58 смертей від COVID-19.

  • Однак рівень інфекцій є значно нижчим у порівнянні з квітнем – травнем
  • Тоді кількість нових випадків коронавірусу перевищувала 60 тисяч людей.
Зверніть увагу! У Туреччині більшість карантинних обмежень зняли в липні. Після цього, 4 липня, COVID-19 виявили у 4 418 осіб.

Ситуація з коронавірусом у Туреччині

  • захворіли – 5 587 378 людей;
  • одужали – 5 415 937 громадян;
  • померли – 50 879 пацієнтів.
Автор: Олег Васьків