Що вдалося турецьким науковцям

Тест розробили на кафедрі біомедичної інженерії в Економічному університеті Ізміру. Про це повідомив доктор наук Осман Долука.

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Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом,

– заявив Долука.

За його словами, під час першого експерименту тест успішно виявив мутований COVID-19.

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Симптоми коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу