У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19 за 3 години

4 травня 2021 , 06:32
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Джерело:

Milliyet

У турецькому Ізмірі розробили тест, який за 3 години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19. Роботу над проєктом науковці розпочали 5 місяців тому.

Що вдалося турецьким науковцям

Тест розробили на кафедрі біомедичної інженерії в Економічному університеті Ізміру. Про це повідомив доктор наук Осман Долука.

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Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом,
– заявив Долука.

За його словами, під час першого експерименту тест успішно виявив мутований COVID-19.

Головне про штами коронавірусу

  • "Британський" штам COVID-19 має короткий інкубаційний період – 1 – 3 дні. Він також є у 3 рази заразнішим за звичайний.  В Україні його вперше виявили у березні на Прикарпатті. 
  • "Південноафриканський" вірус передається у рази швидше. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, він впливає на інші органи, вражаючи нирки, печінку, центральну нервову систему. Крім того, цей штам викликає значно важчий перебіг хвороби.
  • Вчені заявили, що "бразильський" штам коронавірусу є агресивнішим до вагітних. Через це влада Бразилії навіть закликала жінок не планувати наразі вагітність.


Симптоми коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Софія Мінджоса