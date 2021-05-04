У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19 за 3 години

У турецькому Ізмірі розробили тест, який за 3 години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19. Роботу над проєктом науковці розпочали 5 місяців тому.
Що вдалося турецьким науковцям
Тест розробили на кафедрі біомедичної інженерії в Економічному університеті Ізміру. Про це повідомив доктор наук Осман Долука.
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Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом,
– заявив Долука.
За його словами, під час першого експерименту тест успішно виявив мутований COVID-19.
Головне про штами коронавірусу
- "Британський" штам COVID-19 має короткий інкубаційний період – 1 – 3 дні. Він також є у 3 рази заразнішим за звичайний. В Україні його вперше виявили у березні на Прикарпатті.
- "Південноафриканський" вірус передається у рази швидше. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, він впливає на інші органи, вражаючи нирки, печінку, центральну нервову систему. Крім того, цей штам викликає значно важчий перебіг хвороби.
- Вчені заявили, що "бразильський" штам коронавірусу є агресивнішим до вагітних. Через це влада Бразилії навіть закликала жінок не планувати наразі вагітність.
Симптоми коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу