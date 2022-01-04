У Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини: кому вона потрібна

У Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини. Щеплення дозволили тим людям, які вже отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech.

Додаткову дозу робитимуть власним препаратом

П'яту дозу вакцини можуть отримати не усі, а лише певні групи людей, зокрема тим, що мають високий ризик інфікування. Додаткові щеплення проводять вакцинами Sinovac, BioNTech та турецьким препаратом Turkovac.

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Люди, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на щеплення п'ятою дозою,

– йдеться у повідомленні.

Актуально про ситуацію з COVID-19 в Туреччині

Понад 83% людей старше 18 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19, тоді як 91,6% отримали одну дозу.

За минулу добу в країні було виявлено майже 44,9 тисячі нових випадків інфікування, 160 людей померли, майже 27,5 тисяч одужали.

Бустерна вакцинація проти коронавірусу

! У грудні минулого року Туреччина почала виробництво власної COVID-вакцини Turkovac. МОЗ Туреччини закликав робити бустерну дозу тим, хто вже вакцинувався.

До слова, у світі активно триває вакцинація проти коронавірусу бустерними дозами, щоб протидіяти поширенню мутованих версій. Адже більшість досліджень вказали на те, що стандартний курс щеплень (2 дози) не здатні забезпечити високу імунну відповідь до нових варіантів коронавірусу, зокрема Омікрону.

Так, в Ізраїлі нещодавно схвалили другу бустерну вакцину від коронавірусу Pfizer для літніх людей у будинках для людей похилого віку, геріатричних палатах і відповідних установах. Це перша країна у світі, яка пішла на такий крок.

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