Вчені Туреччини створили прилад, який проводить аналіз на коронавірус за 10 секунд. Для нього також потрібен зразок зі слизової оболонки ротової порожнини людини, однак аналізує цей зразок пристрій завдяки передовим оптичним технологіям.

Коронавірус тепер можна виявити за 10 секунд

Діагностувати коронавірус тепер можна за 10 секунд. Цього змогли досягти завдяки передовим оптичним технологіям у новому пристрої, розробленому в Туреччині. Відповідне повідомлення опублікували на сайті розробників – Бількентського університету.

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Для аналізу у пристрої (його назва – Diagnovir) використовують зразок зі слизової оболонки ротової порожнини людини (з носа брати не обов'язково). Якщо у зразку є вірус – буквально через кілька секунд про це стає відомо.

Вчені пояснили, що патоген (тобто вірус) за 10 секунд виявляють шляхом пропускання світла через спеціальний біосенсор для виявлення збудників.

Чим відрізняється турецький метод від ПЛР-тесту

На відміну від ПЛР-тестів, створена у Туреччині система базується не на реплікації (копіюванні) зразків вірусу, а на його безпосередньому виявленні за допомогою світла.

Вчені запевняють, що його ефективність – 99%, як показали доклінічні дослідження тривалістю у 7 місяців. Тож Diagnovir мають намір якнайшвидше (до 2 місяців) запустити у масове виробництво.