У Туреччині щеплення китайської вакциною Sinovac, зробили вже понад два мільйонам людей. Додамо, що Україна розглядає можливість придбання китайської вакцини для українців, однак наразі немає подробиць стосовно її ефективності.

Джерело: Hurriyet

Станом на 1 лютого кількість людей, яким ввели китайську вакцину Sinovac від COVID-19, в Туреччині перевищила 2 мільйони.

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Масова вакцинація стартувала в країні 14 січня. Спочатку були щеплені медичні працівники та літні люди. Перша партія вакцини у розмірі 3 мільйон доз була доставлена ​​в Туреччину 30 грудня.

Загальна кількість щеплень, які були зроблені, 2069036,

– повідомило Міністерство охорони здоров'я станом на 13.00 1 лютого.

Найбільше щеплень було зроблено в провінції Стамбул – майже 360 тисяч, в Анкарі – більш як 200,6 тисячі. Додамо, що протягом 31 січня в країні підтвердили 6562 нових випадки інфікування.

До слова, китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу