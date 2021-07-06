У Туреччині вакцину CoronaVac планують вводити тричі

У Туреччині провели дослідження ефективності введення третьої, бустерної дози вакцини Sinovac (CoronaVac). Ранні дані свідчать про те, що вона значно збільшує рівень захисних антитіл.

Через 10 днів після вакцинації 3 дозою препаратом в учасників дослідження спостерігали збільшення антитіл у 10 – 20 разів. Про це повідомив декан медичного факультету Стамбульського університету професор Туфан Тюкек.

До теми В Індії близько 2,5 тисячі людей "вакцинували" солоною водою

Оприлюднено результати другого етапу дослідження ефекту введення 3-ї дози Sinovac. Результати досить високі, через 10 днів після вакцинації спостерігається збільшення антитіл у 10 – 20 разів. Ми також очікуємо на реальні дані,

– написав Тюкек у твітері.

Він додав, що 3 дозу вакцини було б корисно вводити людям з групи найвищого ризику, яка вакцинувалася препаратом у січні 2021 року. На думку професора, у Туреччині можуть схвалити застосування бустерної дози Sinovac для можливого спалаху COVID-19 у жовтні.

Ми бачимо, що існує великий попит на щеплення 3 дозою. Дуже приємно, що люди стають свідомими й розуміють важливість вакцини,

– додав він.

Зауважимо, що використання вакцини Sinovac дозволено в 35 країнах: Азербайджан, Албанія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Вірменія, Гонконг, Джибуті, Домініканська Республіка, Еквадор, Єгипет, Індонезія, Камбоджа, Китай, Колумбія, Лівія, Македонія, Малайзія, Мексика, Пакистан, Парагвай, Північний Кіпр, Сальвадор, Сомалі, Судан, Східний Тимор, Сінгапур, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Туреччина, Україна, Уругвай, Філіппіни та Чилі.

Коронавірус у Туреччині станом на 6 липня

Джерело: РНБО