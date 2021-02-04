У Туреччині виявили 3 варіанти мутованого коронавірусу

У Туреччині виявили 3 варіанти мутації СOVID-19. Мовиться про "британський", "південноафриканський" та "бразильський" штами.
Джерело: твіттер Фахреттіна Коджі
Прем'єр-міністр Туреччини Коджі закликав населення дотримуватися епідеміологічних обмежень.
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У нашій країні виявили 196 випадків мутованого вірусу з Великої Британії. Є два випадки виявлення південноафриканського варіанту та один – бразильського,
– заявив прем'єр-міністр.
►Південноафриканський варіант коронавірусу отримав назву 501Y.V2. За даними MedicalXpress, він може уникнути антитіл, утворених попередньою інфекцією.
►Штам COVID-19, який виник у Бразилії, має дещо відмінні риси від інших мутованих версій коронавірусу. Наразі його досліджують.
►За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "британський" коронавірус може бути на 30% смертельнішим за інші.
Головне про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу