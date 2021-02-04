У Туреччині виявили 3 варіанти мутованого коронавірусу

У Туреччині виявили 3 варіанти мутації СOVID-19. Мовиться про "британський", "південноафриканський" та "бразильський" штами.

Джерело: твіттер Фахреттіна Коджі

Прем'єр-міністр Туреччини Коджі закликав населення дотримуватися епідеміологічних обмежень.

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У нашій країні виявили 196 випадків мутованого вірусу з Великої Британії. Є два випадки виявлення південноафриканського варіанту та один – бразильського,

– заявив прем'єр-міністр.

Яка ситуація з COVID-19 у Туреччині

За даними Wordometer, станом на 4 лютого 2021 року коронавірусом у Туреччині заразилися 2 501 079 людей.

26 354 хворих померли, а 2 387 384 – одужали.

Станом на 1 лютого понад 2 мільйони турків вакцинувалися проти коронавірусу. Для цього використовували препарат китайської компанії Sinovac.

Що відомо про нові штами коронавірусу

►Південноафриканський варіант коронавірусу отримав назву 501Y.V2. За даними MedicalXpress, він може уникнути антитіл, утворених попередньою інфекцією.

►Штам COVID-19, який виник у Бразилії, має дещо відмінні риси від інших мутованих версій коронавірусу. Наразі його досліджують.

►За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "британський" коронавірус може бути на 30% смертельнішим за інші.



Головне про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу