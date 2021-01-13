Агенція фармацевтичних препаратів Туреччини видала дозвіл на екстрене використання вакцини проти коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. У країні вже зробили перше щеплення.

Перше щеплення проти коронавірусу в країні отримав міністр охорони здоров'я Ахмет Демірджан. Про це повідомляє "АA". До теми Якщо вакцина SinoVac буде неефективна, Україні повернуть гроші, – Степанов Турецькі лабораторії досліджували зразки вакцини CoronaVac впродовж 14 днів. Після проведення усіх аналізів регулятор таки видав дозвіл на екстрене застосування препарату. Вакцинація мешканців країни розпочнеться 14 січня. В першу чергу щепитимуть медичних працівників. Першу партію препарату Туреччина отримала наприкінці грудня. Загалом країна замовила 50 мільйонів доз вакцини від компанії Sinovac. Окрім цього, до кінця березня Туреччина планує отримати 4,5 мільйони доз вакцини від Pfizer та BioNTech. Вакцина проти COVID-19 від Sinovac: що відомо Це інактивований препарат, який зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Це означає, що його можна зберігати у звичайному холодильнику. Це робить вакцину придатною для країн, що розвиваються, де немає спеціальних холодильних систем.

Україна домовилась про постачання вакцини від Sinovac у розмірі 5 мільйонів доз.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконує, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу лише у тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%.

Результати дослідження, проведеного у Бразилії, свідчать, що ефективність препарату становить 50,38%.

Степанов каже, що це дослідження стосується лише Бразилії. В українському міністерстві чекають на узагальнений звіт.