Турецька вакцина проти коронавірусу буде готова восени, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про успіхи у розробці вітчизняної вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Він розповів, що вона буде готова восени.

Президент країни заявив, що турецька вакцина буде доступною не лише для мешканців Туреччини. За його словами, Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит.

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У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо завершити отримати вакцину до вересня-жовтня поточного року,

– заявив Ердоган.

Він додав, що раніше обговорив тему постачань російської COVID-вакцини "Супутник V". Лідер країни зауважив, що планує отримати від Росії великі партії препарату. А згодом навіть налагодити спільне виробництво російської вакцини в Туреччині.

Так, Туреччина домовилася про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини "Супутник V" для екстреного застосування в країні. Згідно з угодою, постачання препарату розпочнеться вже у травні.

Усі 50 мільйонів вакцини Туреччина має отримати впродовж 6 місяців.

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